As mulleres lousamiás desafiaron o mal tempo e participaron na Camiñata pola igualdade

Lousame. Manifestacións, pero tamén propostas máis lúdicas como unha camiñata, premios ou charlas. Na comarca de Muros-Noia continúan sucedéndose os actos conmemorativos con motivo do 8-M. Sen ir máis lonxe, o pasado domingo un total de 34 veciñas de Lousame desafiaron a choiva e o vento para tomar parte da Camiñata pola igualdade, organizada polo Concello de Lousame para celebrar o Día Internacional da Muller.

Guiadas polo técnico de Deportes e acompañadas polo tenente de alcaldesa, Ramón Martínez, e baixo a lenda Xuntas somos máis fortes, este grupo de mulleres percorreu oito quilómetros dunha ruta de sendeirismo a carón do río Pesqueira.

A andaina partiu da casa consistorial lousamiá o 13 de marzo, ás 10.30 horas, para chegar ao mesmo punto dúas horas e media despois. Todas as participantes levaron de agasallo unha camiseta morada coa lenda Lousame camiña pola igualdade.

As actividades con motivo do Día Internacional da Muller prolongaranse durante todo o mes na zona. En Outes, este sábado ás 20.00 horas, Tarabela Creativa poñerá en escena a obra teatral Tabú. m. c.