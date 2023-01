As pingueiras: os outros danos dun inmoble en ruínas de Padín

Ribeira. A avenida de Ferrol é unha das arterias de entrada e saída ao centro de Ribeira. Alén do tráfico de vehículos que esta estrada soporta, hai moitas persoas que utilizan as beirarrúas para ir camiñando ao núcleo de Deán Pequeno e ás oficinas de Servizos Sociais ou do Centro de Información á Muller. Pero á altura do cruce de Padín existe un edificio sen rematar á man dereita, en dirección a Xarás, que se atopa co ladrillo ao aire, coas baixantes rotas e cos canos en moi mal estado. Un inmoble que xa obrigou ó Concello a valar fai meses o acceso ó parque desa zona polos continuos desprendementos de cascotes, do que sobresae maleza por encima da beirarrúa e no que hai fiestras con cristais rotos.

Pero a estes problemas súmase outro. Nos días de choiva, as baixantes rebordan auga polas roturas que teñen e prodúcense multitude de pingueiras que caen desde os canos polo seu mal estado, “sendo imposible pasar sen mollarte se es unha persoa con mobilidade reducida ou vas cun carro de crianza ou de compra”, engade o Bloque.

Esta situación xa foi denunciada polo BNG o pasado mes de maio, “pero o goberno local non fixo nada para solucionar este problema”, segundo explica a formación. s. s.