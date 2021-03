Auditorio de vangarda

O pleno que celebrará este luns a Corporación de Ribeira aprobará a adxudicación provisional das obras do novo auditorio e a urbanización do seu entorno (a carón do Parque do Centenario) á UTE formada por Xestión Ambiental de Contratas S.L. e Prace Servicios y Obras S.A.

O orzamento é de 3.977.964 euros, IVE incluído, e o prazo de execución, de quince meses. O proxecto ofrece catro ámbitos de actuación: a sala principal, a sala polivalente, a aula de ensaios e o vestíbulo. O complexo estará composto de dúas plantas, un semisoto e un soto. O edificio preséntase como dous grandes volumes que se relacionan a través dun gran baleiro: o vestíbulo.

O proxecto optimizou ao máximo a distribución para reducir no posible os espazos residuais e crear zonas polivalentes. Os elementos de comunicación vertical sitúanse estratexicamente de maneira que o vestíbulo principal serve de distribuidor para os tres volumes: a sala principal, a polivalente e a de ensaios. O soportal da entrada será dimensionado de maneira que sirva como prolongación ao exterior.

O vestíbulo concíbese como un espazo bifuncional, de transición e de repouso, permitindo unha circulación sinxela, tamén para as persoas con discapacidade física. A inclusión dunha gran escalinata-graderío converte o hall nun espazo máis de representación escenográfica e plurifuncional. Ofrece a posibilidade de organizar eventos de espectáculos non convencionais. A zona de recepción ten unha gran barra de atención que foi deseñada pensando na posibilidade de incorporar o servizo de bar ou de gardarropía.

O deseño da sala principal é moi singular. Contará con accesos a dous niveis distintos, e ten catro portas: dúas a nivel de planta semisoto e a outras en planta baixa, a pé de rúa. Todos os accesos están dotados de dobre cerre para garantir a correcta insonorización. As aperturas sitúanse de tal maneira que non molestan nin distraen ó público, e facilitan o movemento dos espectadores no momento de entrada e saída da función. O anfiteatro ten unha pendente continua onde se sitúan as butacas de maneira lineal, paralelas ao escenario. Esta configuración garante a máxima visibilidade de todos os espectadores desde todos os puntos do anfiteatro. O aforo é para 464 persoas. A sala polivalente estará situada na planta primeira. É o corpo elevado por piares que xera o espazo de soportal de entrada. A sala terá dobre acceso lateral.

Terá un aforo de 120 butacas.

A aula de ensaios ou usos múltiples estará na planta semisoto e o seu acceso chegará desde o vestíbulo principal. A súa distribución e o feito de ter dúas entradas permiten a súa subdivisión en dúas salas de ensaio de menor cabida. As súas dimensións e proporcións espaciais permitirán o ensaio de espectáculos de danza, música ou teatro. Esta sala estará conectada cunha galería de servizo por debaixo da laxa inclinada do anfiteatro, que permitirá a conexión entre as instalacións e o escenario. Esta circulación técnica comunicará os diversos espazos e evitará cruzar espazos públicos. Os músicos poderán desprazarse en todo momento desde a sala de ensaios ao escenario e camerinos de maneira fácil e rápida.

A obra do novo auditorio de Ribeira enmárcase na EDUSI Máis Ribeira Atlántica, que está cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) dentro do Programa Operativo Plurirrexional de España (POPE) 2014-2020.

