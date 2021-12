Autorizan as expropiacións para a creación dunha glorieta na Barquiña

O Consello da Xunta autorizou este xoves o decreto de utilidade pública polo que se dispón a urxente ocupación dos terreos necesarios para executar as obras de construción dunha nova glorieta no cruce da Barquiña e de acondicionamento da travesía da estrada AC-550, no Concello de Noia.

O Goberno galego investirá 1,15 millóns de euros nestas dúas actuacións de mellora da seguridade viaria na contorna desta vía autonómica, orzamento no que se inclúe tamén o pagamento dos dous predios necesarios para levar a cabo as actuacións.

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade convocará o levantamento das actas previas das expropiacións e licitará as obras no primeiro semestre de 2022, co obxectivo de poder iniciar os traballos no segundo semestre do ano, cun prazo de execución de 10 meses.

A intervención proxectada nesta travesía comprende, dunha banda, a execución dunha nova glorieta para substituír a intersección en cruz existente no punto quilométrico 71+120 na AC-550, o cruce coa estrada provincial DP-5704 ó porto da Barquiña.

O trazado da glorieta foi definido tendo en conta o espazo dispoñible na contorna. Contará cun radio exterior de 13 metros, unha illa interior de 2 metros, unha calzada de carril único de 6 metros e beiravías interior e exterior.

Doutra banda, as obras inclúen a renovación das beirarrúas desde a nova glorieta ata a alameda de Noia, entre os puntos quilométricos 71+100 e 72+400 da AC-550. Isto suporá a reorganización da sección transversal da estrada, na que a día de hoxe hai aparcadoiro insuficiente en ambas as marxes.

Levarase a cabo a renovación da capa de rodadura da estrada e a redistribución de anchuras da sección transversal, dotándoa dun itinerario para os peóns accesible nunha das marxes do treito considerado. Asemade, tamén se realizará o acondicionamento dos ramais de acceso á nova glorieta.

Así, coa reorganización proxectada da sección da vía estreitaranse carrís, ampliaranse beirarrúas e deixarase un aparcadoiro ben dimensionado nunha das marxes da estrada. En concreto, a sección tipo resultante consta dunha calzada formada por dous carrís –un por sentido– de 3 m, aparcadoiro de 2 metros á dereita, beiravía e beirarrúa de ancho variable.