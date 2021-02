Avanza el diseño de la variante de Ribeira entre los ‘peros’ vecinales

La plataforma de afectados por el trazado de la variante que la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade prevé construir en Ribeira se hizo eco de la denuncia de vecinos de Cruxeiras y Deán Pequeno que aseguran que se modificó el proyecto inicial, pues se están realizando sondeos en sus terrenos para la construcción de un gran viaducto que no aparece en el documento que fue sometido a exposición pública.

El colectivo asegura que “se están realizando trabajos de campo que se tenían que haber hecho previamente en el proyecto inicial, antes de someterlo a exposición pública”.

Asimismo, advierte que el Mapa Geocientífico del Medio Natural de la provincia de A Coruña, del Instituto Geológico y Minero de España (1984), indica que la zona de Cruxeiras presenta problemas tipo G2 para la construcción de carreteras (pendientes topográficas superiores al 15 %, pudiendo alcanzar el 30 %) y que, según el Mapa Geológico de España, esa zona está surcada por fallas que fracturan la roca granítica, algunas cercanas al trazado propuesto por la Consellería.

En el proyecto se prevé un movimiento de 330.000 m3 de tierras para salvar los importantes desniveles. La plataforma señala que “no se entiende cómo pasando la carretera por una zona tan delicada (la de Cruxeiras) no se han realizado las calicatas sobre el replanteo previsto en el proyecto, y sí en sus inmediaciones”. El colectivo considera que “muy probablemente la Administración autonómica no admitiría a trámite un proyecto similar si fuera hecho por otra entidad pública o privada”. Asimismo, los afectados afirman que “no se prevén muros de contención reforzados en los taludes que se crean para salvar los grandes desniveles, con el posible riesgo de deslizamiento de tierras”.

Por su parte, la Consellería señala que el proyecto sometido a información pública “es un proyecto de trazado, que analiza la viabilidad del mismo y determina la necesidad de ocupación, y además en algunas zonas de la traza no se permitió el paso a algunas fincas particulares”.

Añade que ahora se está en la fase de redacción del proyecto constructivo, en el que ya se calculan con detalle aspectos como las estructuras, y que “algunos particulares ahora sí que permitieron acceder a sus fincas”. Además, afirma que también se están recabando datos necesarios para posibles mejoras derivadas del proceso de información pública y de las alegaciones recibidas del Concello y de particulares. “Este procedimiento es el normal en el desarrollo de todas las carreteras de nuevo trazado, como es el caso”. añaden desde dicho departamento.

La Consellería dice que no se hicieron calicatas sobre el replanteo previsto “porque parte de los vecinos no permitieron el acceso a sus fincas para realizar más ensayos y estos se tuvieron que realizar en terrenos públicos lo más próximos posible a las trazas, pero de nuevo es lo normal en todos los proyectos de carreteras de nuevo trazado, ya que los terrenos aún no han sido expropiados y se depende de los permisos de los particulares”. Señala asimismo que “en este proyecto no hay estructuras de especial singularidad o complejidad, pero para el proyecto constructivo se han completado en enero los ensayos en la traza”.