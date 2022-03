Ribeira. O Concello de Ribeira dedicou este ano o 8-M ás integrantes femininas das forzas e corpos de seguridade, tanto ás que desempeñan o seu labor no municipio como ás que, sendo veciñas do mesmo, están destinadas noutros lugares. Foron 16 as axentes homenaxeadas, pertencentes á Policía Nacional, á Policía Local e á Garda Civil, das cales trece estiveron no acto de xeito presencial e tres de maneira telemática.

Estivo presidido polo alcalde, Manuel Ruiz, e pola subdelegada do Goberno, María Rivas, que interviron xunto á concelleira de Igualdade, Ana Barreiro; Noelia Pago, inspectora responsable da Oficina de Dereitos Humanos e Igualdade en Galicia; e a comisaria María Dolores López Sánchez, xefa de dita área (interviu por videoconferencia).

A nivel estatal, na Policía Nacional só o 14 % da plantilla está formada por mulleres. En Galicia o corpo conta con 2.805 efectivos, dos cales 379 son mulleres (un 13,5 %), e en Ribeira, dos 54 efectivos só 8 son mulleres (o 14,8 %). Na Policía Local hai 4 mulleres.