Bajan por un error el valor catastral para la variante

Ribeira. La plataforma de afectados por la variante de Ribeira acusó al Concello de haber solicitado la revisión a la baja del valor catastral de los terrenos en la zona de Abesadas. “Non contento con cambiar a calificación urbanística (de urbana a rústica), agora solicita ó Catastro rebaixar máis aínda o valor, como demostra a carta certificada recibida por varios afectados”, señala el colectivo.

Tras indicar que “tristemente esta é unha acción legal que pode realizar a administración”, manifiestan que “supón un grave prexuízo e un trato vengativo en contra da cidadanía”. Además, explican que “un afectado de Abesadas realizou as contas, e as súas terras pasan a ter un valor por m2 de só 0,19 €, que pode ser recurrido nun prazo de 15 días a través da Sede Electrónica do Catastro”.

Sin embargo, el alcalde, Manuel Ruiz, explicó que se trata de un error debido a que el PXOM identifica como SUP-2 dos zonas del municipio, sitas en Abesadas y Xarás. Donde cambia el valor catastral es en Xarás (lo cual tiene que ver con el polígono), no en Abesadas. Pero, al estar identificadas ambas zonas como SUP-2, se produjo una confusión”. El Concello ya comunicó la incidencia al Catastro para que rectifique. s. s.