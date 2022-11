Barbanza acolle un programa de catro charlas de temas xacobeos

Boiro. A Mancomunidade Barbanza-Arousa e a Asociación de Amigos do Camiño de Barbanza A Orixe organizan un ciclo de charlas de temática xacobea que se iniciou este sábado no Teatro Elma da Pobra a cargo de Manuel Fernández Rodríguez, quen disertou sobre a Translatio no fenómeno xacobeo.

A seguinte conferencia será impartida por Lois Celeiro o martes 29 ás 18.00 horas no auditorio de Ribeira e leva por título A Translatio: a forza da comunicación.

O centro social de Boiro acollerá o día 8 de decembro ás 19.30 horas a ponencia A hospitalidade no mundo xacobeo, a cargo de José Manuel Salgado. E o ciclo rematará o día 11 de decembro ás 19.00 horas no auditorio de Rianxo, coa charla Rianxo e Padrón na tradición xacobea. que impartirá Manuel Garrido.

A Mancomunidade destaca que “estas iniciativas teñen gran interese, pois aportan novos puntos de vista do Camiño de Santiago e sobre as diferentes temáticas que rodean o fenómeno xacobeo, sendo importante transmitir a relevancia histórica e social que supón o Camiño e o recoñecemento por parte da poboación local”. O itinerario A Orixe parte de Ribeira e atravesa A Pobra, Boiro, Rianxo, Dodro e Padrón. s. s.