Barbanza, un paraíso natural para o turismo ornitolóxico

Podería parecer que, a medida que se acortan os días e as choivas son máis frecuentes, toca encartar as ás, pero non é así. Outubro inaugura unha nova tempada dende o punto de vista ornitolóxico, pois moitas aves que pasarán o inverno con nós están chegando, acompañadas por non poucas migratorias. Este mes é unha época na que algunhas aves norteñas se desprazan máis ó sur para pasar o inverno con nós, mentras que outras continúan o seu periplo outonal cara a latitudes aínda máis meridionais.

Os humedais son os espazos de maior concentración de especies, pois o grupo das aves acuáticas é rico en migratorias. E na comarca do Barbanza hai estacións obrigadas para elas, como as lagoas de Carregal e Vixán (Ribeira), o estuario do río Coroño (Boiro) ou as marismas das Xunqueiras (A Pobra). Lamentablemente, nestos dous últimos enclaves as casetas para a observación de aves foron arrasadas en incendios provocados, e non está previsto instalar outras. En Boiro hai unha en Abanqueiro, e a de Ribeira está na lagoa de Vixán.

A illa ribeirense de Sálvora, situada na entrada da ría de Arousa, forma parte do Parque Nacional Marítimo-terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. É un dos poucos lugares de reprodución en España da gaivota escura e os seus illotes acollen colonias reprodutoras do cada vez máis escaso corvo mariño cristado.

A lagoa de Vixán forma parte do Parque Natural de Corrubedo e é Zona de Especial Protección das Aves e Humidal de Importancia Internacional. Alí reprodúcense varias especies de aves acuáticas (como o pato frisado ou o mergullón pequeno) e nos seus campos obsérvanse a tartaraña das xunqueiras, o azor e o falcón pequeno. Nas rochas das inmediacións do faro de Corrubedo pódense contemplar centos de mascatos e carolos durante a migración, e nos amplos areais da zona cría unha das mellores poboacións de píllara das dunas de Galicia e a única de alcaraván da costa norte de España.

NIDIFICACIÓN OCASIONAL. Os Chans do Barbanza (entre Boiro e A Pobra do Caramiñal) é unha extensa meseta situada na parte máis alta da Serra do Barbanza. É o único lugar de Arousa-Norte onde se ven con regularidade algunhas especies como a aguia cobreira e a tartaraña cincenta. Tamén é o único lugar de nidificación ocasional de especies norteñas escasas na comarca, como o picanzo vermello ou a escribenta amarela.

A GABITA. Pola súa banda, a praia boirense de Barraña ten especial interese para a observación de aves limícolas, corvos mariños e gaivotas durante a marea baixa, no outono e no inverno. É localidade importante en Galicia para a gabita, presente no inverno.

Ademais, o treito de costa existente entre as localidades de Abanqueiro e Neixón (no municipio de Boiro), que está formado por un conxunto de areais e enseadas, é interesante en dita estación para a observación de aves mergulladoras escasas en Galicia, como o mergullón cristado e o mergullón de pescozo negro. E na praia de Mañóns pódense ver gabitas, mazaricos, garzas reais, garzotas, diferentes especies de gaivotas, corvos mariños grandes e píldoras cincentas.

GARZAS REAIS E PICAPEIXES. No tocante á costa do concello de Rianxo, comparten espazo patos, garzas reais, gaivotas, garzotas e picapeixes. A praia das Cunchas é o mellor lugar do norte de España para observar o mergo cristado e un dos mellores de Galicia para ver o mergullón de pescozo negro, que se ven na época máis fría do inverno.

