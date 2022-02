Batukada no día grande do Entroido en Carnota

Carnota. Nada mellor que as festas do Entroido para simbolizar que a normalidade volve á vida pouco a pouco tras o impacto da pandemia. Para mostra, a inauguración dos festexos no Concello de Carnota este venres, cun obradoiro e xogos de tempo libre para os cativos da man de Infantilandia.

Este sábado será o día grande. Un grupo de persoas da asociación Vintepicopés de Carnota, ataviadas cos seus instrumentos de percusión, percorrerán nun tren os bares e as rúas do municipio. Comezarán sobre as 12.00 horas no Pindo e irán visitando todas as parroquias, ata acabar arredor das 18.00 horas en Carnota, onde se unirán á Festa de Entroido no pavillón municipal.

A festa inclúe concurso, con tres premios para os mellores disfraces individuais e un para grupos. O xurado terá en conta a orixinalidade, a simpatía e a posta en escena. Para participar no certame os interesados poderán inscribirse o mesmo día entre as 17.00 e as 18.00 horas. Ademais, haberá inchables, un posto de lambetadas a prol da ANPA do CEIP de Carnota e máis discoteca móbil.

Para o vindeiro luns, día 28, fixaron o contacontos A viaxe de Nano a cargo de Raquel Queizás; o martes 1 de marzo será o turno de Manuel Solla e O libro xigante e, o día 2, chegará Iuluis XIII con Concerto atípico para familias. Estas tres actividades, dirixidas ao público infantil e familiar, desenvolveranse no salón de actos do Concello. m. c.