Boiro abriu o prazo para anotarse no campamento de conciliación de Nadal

BOIRO. O Concello de Boiro organiza para este Nadal un campamento de conciliación. O prazo de inscrición está aberto ata o día 9 na web municipal. Vaise desenvolver os días 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de decembro e 2, 3, 4 e 5 de xaneiro, de 08.00 a 14.00 ou de 09.00 a 14.00 horas na casa da cultura. O prezo do campamento será de 50 euros por cada neno, e hai descontos para familias con dous ou máis nenos participantes e para persoas en situación de exclusión social. A proposta está destinada a rapaces e rapazas de entre 3 e 12 anos empadroados en Boiro. O obxectivo é ofrecer unha proposta de conciliación e unha alternativa lúdica e educativa durante as vacacións de Nadal, con actividades, saídas culturais, teatro e xogos. As bases e toda a información están na web, na casa da cultura e no centro social de Cabo de Cruz. S. Souto