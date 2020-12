Boiro acollerá un Escape Room por 24 comercios

BOIRO. O Concello de Boiro organizou unha actividade en apoio do comercio local denominada Escape Room para os vindeiros días 23, 26, 29 e 30 de decembro e 2 de xaneiro. A través dunha aplicación móbil, as persoas participantes terán que

buscar pistas nos escaparates dos diferentes comercios do municipio nos que hai imaxes de Boiro. Por equipos, terán que resolver preguntas de interese cultural, facendo paradas nos escaparates para atopar respostas ás cuestións plantexadas. A puntuación para os equipos establecerase en función do tempo que o grupo consuma en solucionar as probas e as pistas que pida durante o desenvolvemento da actividade. O equipo gañador recibirá un vale para a realización dun Escape Room na sala Hyde Escape Room de Lugo e, entre os participantes, vanse sortear vales de compra para gastar nos establecementos da vila. Xa hai 24 locais inscritos, que teñen nos escaparates imaxes feitas por Olláparo. s. s.