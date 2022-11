Boiro acomete a renovación do pavimento no Currillo

Boiro. O Concello de Boiro executa obras de mellora do firme no Currillo, unhas actuacións englobadas no Proxecto de mellora da pavimentación en Carragueiros, Currillo, A Mina e Loimar do POS+2021 da Deputación.

Segundo explicaron fontes municipais, na zona de Currillo estase a executar a rede de separativa de pluviais “co obxectivo de garantir que as augas da choiva non deterioren a vía, aumentando a súa durabilidade e que non acaben por filtrar na rede de fecais existente, mellorando o seu funcionamento xeral”. Ademais, estase a levar a cabo a renovación dun tramo de 192 m de firme que se atopaba nun estado de deterioro.

As actuacións forman parte dun proxecto mediante o que se actuou en varios puntos do municipio, moi transitados e habitados. A iniciativa que contempla actuacións en Carragueiros, Currillo, A Mina e Loimar, cun importe total de 148.781,01 euros, execútase mediante o financiamento da Deputación da Coruña con cargo ao POS+ 2021.

“Con estas obras, executadas coa colaboración da Deputación e o Concello, pretendemos mellorar a conservación do conxunto do firme e as súas características funcionais”, dixo recentemente o alcalde, José R. Romero. ecg