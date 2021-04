Boiro busca ideas na xuventude sobre o potencial do concello

O Concello de Boiro, a través da área de Xuventude, está a traballar por levar a cabo unha ferramenta de participación para a mocidade do municipio e que teña como obxectivo a posibilidade de amosar as súas demandas, ideas e necesidades. E á súa vez, crear unha ferramenta de comunicación entre ese sector poboacional e Concello.

Dende a páxina web da Oficina Municipal de Información á Xuventude (OMIX) vén de crearse e poñerse en funcionamento un buzón de suxerencias cunha enquisa para coñecer máis a fondo o que a mocidade boirense opina sobre as posibilidades e potencialidades do seu concello, así como as carencias que consideran que existen actualmente en materia de infraestruturas, programas municipais ou recursos.

Xunto con esta actividade estanse levando a cabo tamén entrevistas e cuestionarios a persoas que pertencen a colectivos determinados ou organizacións culturais e artísticas, para recadar tamén información máis específica.

O proxecto, que se está desenvolvendo dende o departamento de Cultura, inclúe tamén visitas a centros educativos para realizar entrevistas con profesorado e persoal de orientación e organizar grupos de traballo para que todas as persoas dese eido que desexen implicarse na iniciativa o fagan dunha maneira directa, coordinada e conxunta.

Todo este proceso poderá seguirse no blog da OMIX, onde está xa dispoñible o cuestionario para que a mocidade boirense poida facer chegar a súa opinión e poder planificar e levar a cabo futuras iniciativas e actividades que estén o máis adaptadas posible ás súas necesidades reais.

A citada oficina ten a súa sede no centro social da vila, considerado o máis activo da comarca do Barbanza. Trátase dunhas instalacións para o encontro, a formación e a colaboración que acollen as escolas de música e de baile, a sede da Banda de Música Municipal, unha cafetería, o local social de maiores, os locais de ensaio, a estación cultural Leñaverde, a aula Cemit, a oficina de asociacións, a biblioteca pública, unha sala de exposicións, unha aula multimedia, as sedes da Cruz Vermella ou do colectivo Barbantia e aulas de formación.

Este proxecto de implicación da xuventude nun proceso para coñecer as súas aportacións súmase a outro similar posto en marcha polo executivo local para que un comité, neste caso de expertos de diversos ámbitos, presente propostas de posibles usos para o Pazo de Goiáns.

