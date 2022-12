Boiro celebrará estas datas ao redor dunha carpa solidaria chea de música

O Concello de Boiro celebra este Nadal cunha ampla e variada programación para público de todas as idades, pero, sobre todo, en clave solidaria. Moitas das actividades deseñadas terán como escenario unha gran carpa que abrirá as súas portas este venres 23 na Praza de Galicia e que acollerá varios espectáculos con fins benéficos. Nesta carpa recolleranse durante todo o día alimentos que irán destinados á agrupación boirense de Cáritas.

O venres 23, ás 11.00 horas, terá lugar a actuación de ballet de Cen Pliés; ó mediodía, o espectáculo O apalpador e monifates; ás 13.00, a actuación da Escola de Música de Boiro; ás 14.00, a sesión musical co DJ Matrek; ás 16.00 h., un serán solidario; ás 18.30, unha chocolatada organizada polo grupo Turbina; ás 19.00, a actuación da Banda de Música Municipal de Boiro; ás 20.00, unha sesión musical a cargo de Bruno DJ; e ás 21.00 horas unha actuación do grupo local The Cuncas.

A partir do luns 26 haberá na carpa espectáculos infantís e para a mocidade, incluíndo varios concertos. Así, o luns celebrarase ás 17.00 horas unha sesión de micro aberto. O martes 27, ás seis e media da tarde, será o turno do espectáculo infantil Mamá Cabra. Para o mércores 28 á mesma hora está programada unha gala navideña de circo a cargo de Pista Catro, que se repetirá o xoves 29 (ese día ás oito da tarde poderase desfrutar tamén da actividade Cine Club Coral, consistente nun concerto de bandas sonoras de coñecidas películas).

O venres 30, a compañía Pista Catro voltará ás 18.30 horas coa gala de circo navideña, e ás dez da noite, será o concerto de Sabela King e The Heartbreakers.

Xa en xaneiro, o luns 2 ás 18.30 Raquel Queizás presentará o espectáculo Historias da maleta; o martes 3, á mesma hora, terá lugar o titulado Fartura de Nadal, de Vero Rilo; e o mércores día 4 chegará o Tranvía do Nadal.

A programación de Nadal do Concello concluirá o día cinco coa Cabalgata de Reis.

Por outra banda, Boiro organizou para este Nadal un campamento de conciliación. Vaise desenvolver os días 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de decembro e 2, 3, 4 e 5 de xaneiro, de 08.00 a 14.00 ou de 09.00 a 14.00 horas, na casa da cultura. O prezo é de 50 euros por cada neno, habendo descontos para familias con dous ou máis nenos que participen no campamento e para persoas en exclusión social. A proposta está destinada a rapaces e rapazas de entre 3 e 12 anos e empadroados en Boiro.

O obxectivo deste obradoiro é ofrecer unha proposta de conciliación á vez que se propón unha alternativa lúdica e educativa durante o período das vacacións de Nadal con actividades, saídas culturais, teatro, xogos, etcétera.