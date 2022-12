Boiro comeza a selección dun oficial e un peón para o servizo de emerxencias

BOIRO. O Concello de Boiro convocou procesos selectivos para a confección de listas de contratación dun oficial e un peón para o servizo municipal de emerxencias. O sistema será mediante concurso-oposición libre e os contratos de traballo formalizaranse baixo a modalidade contractual laboral temporal que se considere axeitada para o caso de substitucións, ausencias e/ou reforzos. As persoas candidatas deben ter a nacionalidade española, ter cumpridos os 16 anos, posuír as capacidades funcionais para o desempeño das tarefas propias do posto, non atoparse incursas en causas de incompatibilidade, e non ser despedidas mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha administración pública. O prazo de presentación de solicitudes para participar neste proceso selectivo remata o vindeiro martes día 27. s. s.