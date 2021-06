Boiro comeza o venres as festas estivais coa actuación de 5 rapeiros

Boiro. O Concello de Boiro organizou un variado programa para as festas do verán, con espectáculos para todas as idades e gustos e adaptado ás restricións actuais, do 2 ó 7 de xullo. Todos os días pola mañá haberá alboradas na rúa e sesión vermú ás 12.00 horas con grupos locais. Tamén pola mañá haberá actividades infantís no Parque da Cachada. Os espectáculos son gratis, pero con reserva previa dende a web municipal.

O venres 2 ás 22.30, na Praza da Terceira Idade, haberá un concerto de rap con Borja Treus, Kevin Domínguez, Adrián Outeiral, Lois Cespón e Xacobe Galbán. E ás 22.30 na praza consistorial, actuarán The Lákazans, Sonia Lebedynski, Paula, Agoraphobia, Dolo e Pablo de Cachas and Cousins. O sábado 4, ó mediodía no Parque da Cachada haberá teatro familiar con O Pallaso Fredy, e ás 22.15 na Praza de Galicia ofrecerán o pregón un grupo de mulleres coidadoras, colectivo homenaxeado este ano.

Ás 22.30, na Praza da Terceira Idade, actuarán Copa Turbo e unha artista convidada en colaboración con DaRíaLuv, mentres que na Praza de Galicia será a verbena con Gallaecia Big Band.

O domingo 4 actúa ás 22.30 na Praza de Galicia Guadi Galego, e á medianoite será a tirada de fogos de artificio na praia de Barraña. O luns 5 ás 22.30 na Praza de Galicia a compañía de danza Fran Sieira presentará Entre os soños.

O martes 6 amenizará a verbena Broken Peach. E o mércores 7 haberá baile tradicional con Xilbarbeira e verbena con Marbella. s. s.