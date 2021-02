Boiro eleva a un millón douscentos mil euros o gasto en Servizos Sociais

Boiro. O Concello de Boiro aprobou no pleno deste mércores destinar 218.033 € do POS+2021 a gastos sociais extraordinarios. Con esta achega provincial vaise aumentar a partida destinada a Servizos Sociais ata 1,2 millóns.

Unha parte (26.343 €) vaise empregar para ampliar as partidas destinadas a garantir ingresos suficientes ás persoas maiores, con diversidade funcional, en risco de exclusión social, vítimas de violencia de xénero, etc., para asegurar a cobertura das necesidades básicas, como vivenda, alimentación ou gastos médicos. Outros 15.000 € serán para axudas ás familias para gastos que faciliten a escolarización, material informático ou acceso a medios dixitais. E 113.689 € da achega provincial permitirán ampliar o servizo de axuda a domicilio en todas as modalidades, pois no confinamento multiplicouse a demanda.

Asimesmo, 10.000 euros vanse adicar a reforzar os servizos e axudas para medidas de conciliación. Contémplanse tamén 5.000 euros para o reforzo das axudas económicas de atención a persoas sen fogar que se veñen prestando, e igual cantidade para dotar de equipos de protección individual aos profesionais dos servizos sociais. s. souto