Boiro inaugurou o seu tradicional nacemento obra de Carlos Nieto

BOIRo. O belén municipal de Boiro xa recibiu visitas tras a súa inauguración este venres. O nacemento, que comezou a realizarse no ano 2014, está situado nun local anexo do mercado e está formado na actualidade por tres dioramas que representan tres escenarios distintos: Pedindo pousada, Nacemento e Fuxida da Exipto. Toda a maqueta está elaborada de maneira artesanal por Carlos Nieto, que suma un total de 4.000 horas de traballo e as figuras que o compoñen son feitas e pintadas a man e encargadas en exclusiva para este belén de Boiro.

A representación pode visitarse ata o vindeiro día 6 de xaneiro. O horario de apertura é de luns a venres de 17.00 a 21.00 horas; os sábados, domingos e festivos de 11.00 a 14.00 horas e de 17.00 a 21.00 horas. E os días 24 e 31 de decembro abrirá de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 21.00 horas. m. Torres