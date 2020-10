Boiro mellora a calidade da auga renovando a estación de tratamento

Boiro. O Concello de Boiro está realizando unha importante renovación da Estación de Tratamento de Auga Potable (ETAP) co obxectivo de garantir a mellor calidade de auga e unha xestión eficaz do subministro. Logo desta actuación, a planta quedará totalmente renovada cun sistema para garantir a máxima calidade e seguridade.

As obras céntranse en tres aspectos. O primeiro é a renovación do sistema de impulsión coa instalación de seis equipos que van permitir unha presión axeitada do subministro de auga. Vaise facer tamén unha renovación da totalidade do sistema de canalización, eliminando a actual de aceiro por unha que cumpre coas garantías de auga potable de máxima calidade e seguridade alimentaria durante máis de 50 anos.

Para completar as actuacións de impulsión e canalización vaise instalar un sistema de xestión que permitirá detectar coa máxima rapidez e eficacia calquera incidencia ou anomalía entre a auga que se acumula e a que se consume, para detectar fugas ou problemas na rede e darlle resposta máis rápido.

Aínda que está previsto que as citadas actuacións se realicen nas horas de menor consumo, é posible que se produzan pequenas incidencias na rede durante o proceso. s. s.