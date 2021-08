Boiro proxecta a película ‘Sicixia’ e organiza un coloquio co seu director

BOIRO. A concellería de Cultura de Boiro organizou para este domingo a proxección do filme Sicixia, dirixida por Ignacio Vilar, na Praza da Terceira Idade ás 21.30 horas. Na presentación da película participarán a concelleira de Cultura, María Outeiral, e o director da mesma, Ignacio Vilar. Tras a proxección celebrarase un coloquio arredor do tema Vivir do mar. A actividade (que pertence ao roteiro de dez proxeccións en formato Cine na rúa dalgúns dos filmes galegos máis relevantes dos últimos anos) está promovida pola Secretaría Xeral de Política Lingüística a través do fondo de proxectos culturais Xacobeo 2021-2022. Para cumprir con todos os protocolos e restricións sanitarias, a capacidade para a proxección é limitada e deberanse seguir todas as medidas de prevención. A reserva de entradas está dispoñible na web www.boiro.gal. S. S.