Boiro realiza melloras na planta de tratamento da auga e na nave de Obras

BOIRO. O Concello de Boiro leva a cabo diversas tarefas de acondicionamento e mellora nas naves municipais co obxectivo de que o persoal poida desenvolver as súas funcións con maior comodidade. Na nave destinada ao persoal de Obras e Servizos, situada no polígono industrial de Espiñeira, realízase o peche perimetral para a limitación de acceso só ao persoal autorizado; instálase unha rede de saneamento; paviméntase a entrada ás instalacións; mellórase a iluminación e instálase un punto de limpeza para os vehículos municipais. Na estación de tratamento de auga potable e nas naves do servizo de saneamento e augas acométese a pavimentación da entrada para facilitar o acceso de vehículos, mellórase a iluminación exterior co cambio de luces por outras de tecnoloxía LED e lévanse a cabo varios arranxos puntuais. s. souto