Boiro recibiu ás Raíñas Magas, e Melchor, Gaspar e Baltasar visitarán todas as parroquias de Barbanza e Muros-Noia

Ribeira. Os Reis Magos chegarán este xoves ás seis da tarde a Ribeira en tres dornas para logo percorrer a cidade. A cabalgata estará formada por dez carrozas nas que irán 175 nenos e nenas. Logo sortearán tres agasallos dende o balcón consistorial entre os cativos que recibiron as rifas por visitar ó Carteiro Real, ó Apalpador e ó Pai Noel.

En Boiro as Raíñas Magas visitaron este mércores as distintas parroquias. Este xoves, Melchor, Gaspar e Baltasar sairán na cabalgata ás 17.00 horas de Lampón cara a Praza de Galicia. Haberá espectáculos de animación de rúa e grupos tradicionais.

En Rianxo a comitiva sairá ás 15.00 horas de Isorna para percorrer as parroquias. Ás 17.30 visitarán o Belén Vivinte na Praza Castelao. Ás 19.00 entrarán en Rianxo con acompañamento musical. Ás 19.30 farán a ofrenda ante o Belén Vivinte. Por outra banda, o venres ó mediodía terá lugar a representación do Belén Vivinte na igrexa do Divino Salvador de Taragoña, nunha celebración que presidirá o bispo auxiliar da diócese, Francisco José Prieto.

Na Pobra os Magos de Oriente iniciarán ás 11.00 na aldea de San Paio o percorrido polas parroquias. Ás 17.30 será a cabalgata polo núcleo urbano, con saída do polideportivo da rúa Venecia.

Lousame organizou unha cita dobre cos Reis Magos. Este xoves, de 10.00 a 14.00, na casa da cultura, será a recepción, e o sábado 7 pola tarde haberá no polideportivo da Silva unha festa infantil con xogos, inchables, obradoiros e chocolate con churros.

En Noia as Súas Maxestades percorrerán as parroquias dende as 10.00, empezando por Roo e rematando en Ponte San Francisco ás 13.30. Tamén visitarán a residencia. Ó centro urbano chegarán ás 18.00: sairán do campo de fútbol de San Lázaro e irán cara a alameda.

En Muros ás 11.30 sairá cara a Pista da Xesta a comitiva do Carteiro Real para recoller as cartas. Ás 17.30 sairá a cabalgata desde Laxeiras rumbo ó Curro da Paza, onde os Reis Magos farán a recepción.

En O Son iniciarán ás 10.00 en Miñortos a ruta polas parroquias e desfilarán polo centro da vila ás 18.00.

En Carnota Melchor, Gaspar e Baltasar irán polas parroquias dende as 11.00 nun tren con 23 cativos a bordo.

En Outes a recepción será no pavillón da Serra de 11.00 a 13.00 e de 15.00 a 18.00, cando iniciarán un desfile que rematará cunha chocolotada na Praza de Galicia. s. souto