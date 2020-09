Boiro reclama a Educación que se lle realicen probas PCR ó persoal de limpeza dos colexios

O Concello de Boiro vén de enviar un escrito á Consellería de Educación solicitando que se lle realicen as probas PCR ao persoal de limpeza dos centros educativos. Todo o persoal docente realizou as probas, pero excluíronse a outros traballadores/as dos centros educativos como son o persoal de limpeza e conserxería.

Segundo a administración local, “a seguridade de todas as persoas que traballan nos centros de ensino é fundamental para garantir tamén a seguridade dos estudantes, da comunidade educativa e da cidadanía en xeral do municipio. Tendo en conta a urxencia, xa que as aulas están iniciadas, o Concello de Boiro demanda á administración autonómica que se lle realicen as probas a todo o persoal que traballa nos centros de ensino, tal e como se fixo cos docentes”.

A concellería de Educación traballa “no ben de toda a comunidade educativa, colaborando coas demandas e necesidades dos equipos directivos dos centros. Entre outras cousas, dende o Concello dáse resposta a medidas de protección e hixiene dos centros educativos que non son competencia da administración local”, indican dende dito departamento.

Por este motivo, desde o Concello vénselle de solicitar á Xunta de Galicia que se practiquen as probas PCR ao persoal de conserxería e limpeza dos centros educativos o antes posible para evitar poñer en risco ao alumnado e demais comunidade educativa.