Boiro reforza o departamento de emprego cun novo axente

Boiro. O Concello de Boiro recibe unha subvención para o fomento de emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración das entidades locais para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local. A contratación dun axente de emprego realizarase durante 12 meses e estará integrado no departamento correspondente para levar a cabo de maneira coordinada os programas en materia de fomento do emprego.

Desde a administración local indicaron que “a figura do axente de emprego e desenvolvemento local busca ser un referente para emprendedores, empresas e desempregados e ofrecerlle información sobre a constitución dunha empresa, os servizos dos que dispón e necesidades relativas á tramitación administrativa ou distintas liñas de axuda e subvencións”.

A finalidade de solicitar esta subvención para esta contratación é “favorecer o desenvolvemento empresarial en Boiro a través dun axente de emprego que ofreza un servizo o máis amplo e completo posible en materia de emprendemento e xeración de emprego”, afirmou o alcalde. A contratación realizase mediante unha subvención da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia por importe de 7.797,80 euros. m. c.