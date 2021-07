Boiro reparte meseiros á hostalería para as cartas coa información turística

BOIRO. O Concello de Boiro vén de entregar aos empresarios do sector hostaleiro meseiros personalizados coa carta e información turística do municipio mediante código QR. O departamento de Turismo realiza, de xeito periódico, xuntanzas cos xerentes de aloxamentos e establecementos do sector para traballar en conxunto e potenciar o turismo de calidade, sustentable e dixital. Estas xuntanzas buscan as sinerxías para ofrecer ós visitantes opcións e iniciativas adaptadas á demanda. Os citados meseiros están feitos nun material plastificado que permite a súa desinfección, e que os establecementos poderán colocar nas mesas e nas habitacións. A web www.boiroturismo.gal contén un apartado específico dedicado á hostalería cunha breve descrición do establecemento e horarios de cociña, días de apertura, teléfono de contacto e a carta. s. s.