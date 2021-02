Boiro retoma o martes o mercadillo, á metade da súa capacidade

Boiro. O Concello de Boiro retoma o vindeiro martes o mercado ambulante semanal e que estaba cancelado temporalmente debido á situación sanitaria na que se atopaba o municipio. Debido á diminución dos contaxios, autorízase de novo a actividade, pero cun 50 % dos postos.

Os que se van instalar este martes son os que se colocan na marxe esquerda, pegados á mediana da avenida da Constitución, e rotaranse cada semana para que todos os comerciantes poidan retomar a actividade. Os comerciantes están sendo avisados para que o martes se leve a cabo a montaxe de forma áxil e sen incidencias.

Pola súa banda, no mercadillo semanal de Ribeira incorpóranse este sábado os sectores de calzado e confección, que se suman ós de alimentación e plantas que xa veñen operando dende o pasado día 23 de xaneiro.

O pleno do luns debatirá a proposta do goberno local para aplicar unha redución ao longo do exercicio de 2021 da tarifa para os ambulantes de calzado e confección nun 50 % como consecuencia do COVID. De saír aprobada, de 2,48 euros por metro e día que contempla a vixente ordenanza fiscal pasaríase a 1,24. Tamén prevé outras reducións para a modalidade de vehículo-tenda (de 10,89 a 8,17 €) e de actividades restantes (de 1,86 a 1,24). s. s.