Boiro sortea cada 15 días 500 € en vales e unha bici

BOIRO. A patronal de Boiro, en colaboración co Concello, puxo en marcha a campaña de promoción do comercio local Quincenas Fantásticas. Vaise desenvolver do 1 de xullo ó 31 de agosto e sortearanse 500 € en vales de compra e unha bicicleta ao remate de cada unha das catro quincenas. Haberá tres premios (de 250 €, 150 € e 100 €). Para participar os clientes deben facer unha compra en calquer establecemento asociado á patronal, facer unha foto da factura e rexistrala en www.abe.gal. Os sorteos serán o 19 de xullo (para as compras rexistradas do 1 ó 17 dese mes); 2 de agosto (para as do 18 ó 31 de xullo); 16 de agosto (para as do 1 ó 15); e 1 de setembro (para as do 16 ó 31). S. Souto