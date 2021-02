Boiro tramita permisos para as queimas e podas

Boiro. O Concello de Boiro é o primeiro do Barbanza en tramitar os permisos de podas e queimas para a veciñanza e dentro do termo municipal, a través do departamento municipal de Urbanismo.

A forma de solicitar estes permisos é a través da sede electrónica da Xunta de Galicia; precísase dispoñer da chave 365 e coñecer a referencia catastral da finca, “un proceso traballoso para as persoas que non dispoñen das capacidades tecnolóxicas para poder realizar as solicitudes”, segundo sinalan dende a administración local.

Os axentes forestais e moitas persoas demandaban que se facilitase o proceso, polo que agora o Concello boirense comezou a realizar este trámite para facilitalo e axilizalo. Desde xeito, as persoas que precisen solicitar un permiso de podas ou queimas, de uso doméstico, nunha finca do termo municipal poden facelo dirixíndose directamente ao departamento de Urbanismo para que sexa o persoal da administración local o que faga o citado trámite.

O servizo de atención ao público do mencionado departamento é de luns a xoves, en horario de nove da mañá a unha e media da tarde. s. s.