Brillan en Área 29 Km de playas a la sombra de once banderas azules

Las playas gallegas obtuvieron este año 111 banderas azules y, además, la Comunidad se sitúa a la cabeza de todo el Estado en número de senderos azules, con 20. Así, Galicia está entre las autonomías más galardonadas por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), con 155 distintivos entre arenales, puertos deportivos, senderos azules y centros azules.

A lo largo de los 29,5 kilómetros de arenales con los que cuenta el litoral de Área de Compostela y que bordean 24 concellos, ondearán este verano 11 de esas banderas en 7 municipios, casi una tercera parte de las que había en 2017. ¿Qué pasó? ¿Hemos bajado la guardia? ¿Bajó la calidad ambiental? Parece que no.

En la prestigiosa lista están este año las playas de Caión (A Laracha); Arou (Camariñas); Pedra do Sal, Razo y Saíñas (Carballo); Ézaro (Dumbría); Laxe (Laxe); A Ermida, Balarés y O Osmo (Ponteceso) y Coroso (Ribeira). También lucirán bandera azul los puertos deportivos de Cabo de Cruz (Boiro) y Portosín (O Son).

Uno de los concellos en los que no ondeará ninguna es Boiro, que hace 4 años llegó a presumir de 9. Respecto a los motivos por los que esta vez no solicitó ninguna, el edil de Turismo, Raúl Treus, explica que “o ano pasado decidiuse non solicitar todas as bandeiras como se viñan solicitando tradicionalmente. De feito, en parte porque non existe persoal de socorrismo para cubrir o servizo e xa en 2019 tivemos que rechazar un par de bandeiras por este feito”.

Boiro sigue así “o exemplo” de O Grove, que en 2015 dejó de solicitarlas. “Este feito non implica e non ten que implicar unha merma no servizo. As praias van seguir tendo socorristas e limpeza dos areais. A bandeira azul deixou de ser un indicador de calidade ambiental, pois só solicitan calidade en época estival. Se realmente foran un distintivo de calidade medioambiental as auditorias realizaríanse todo o ano”, explica el edil boirense. “Non existe ningunha enquisa ou cuantificación de que, a máis bandeiras, máis visitantes. As bandeiras azuis localízanse en destinos turísticos consolidados, en praias practicamente urbanas que contan con servizos para os visitantes, perdendo un aspecto natural e converténdose en areais e entornos máis antropizados”, añade. “Só atopamos un estudo da Universidade de Murcia que relaciona bandeiras azuis cun aumento de industria hoteleira (estudáronse 15 areais do Levante español durante uns dez anos). O que si atopamos foron abundantes estudos que afirman que non gardan relación co número de visitantes, que perderon un valor medioambiental”, indica.

Por su parte, el edil de Medio Ambiente de Carballo, Miguel Ángel Vales, valora “moi positivamente” la renovación de las tres que logró su Concello, “pois isto dá idea da calidade dos nosos areais”. Además, recuerda que “recentemente as augas de todas as zonas de baño da nosa costa foron cualificadas como excelentes” y que “a maiores, Carballo dispón da certificación EMAS, que é aínda máis esixente e restritiva e implica dispor duns modelos específicos de xestión medioambiental”.

Vales añade que “a principios de xuño estará xa operativo o servizo de socorrismo e salvamento nas tres praias, para o cal xa se iniciou o proceso de contratación de 32 profesionais”. Además, Carballo mantiene operativo el servicio de limpieza de los arenales durante todo el año.

Lois García, alcalde de Ponteceso (otro municipio con tres banderas azules) asegura que “somos un concello moi aberto ao turismo e queremos que as xentes de Madrid, País Vasco, etc. saian do piso e veñan desfrutar e relaxarse nun paraíso, como é a Costa da Morte. Por iso, cada ano facemos un investimento importante porque concordamos cos valores medioambientais da bandeira azul”. Para García, “ademais dun reclamo importante son garantía de seguridade, xestión medioambiental e reciclaxe”.

El regidor de Ribeira, Manuel Ruiz, dijo que “estamos contentos co galardón, pero a escasez de socorristas coa que nos atopamos cada verán estanos facendo renunciar á posibilidade de solicitar bandeiras azuis para outras praias que tamén as merecerían. Este ano convocaremos 33 prazas de socorristas”.