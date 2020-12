Broken Peach actuará no teatro Elma o venres día 18

A Pobra. O teatro Elma de A Pobra do Caramiñal albergará o venres 18 de decembro, ás 20.00 horas, a actuación de Broken Peach. Fundada en 2009, é unha banda caracterizada por fusionar diversos estilos (como soul, rock, funk, pop ou gospel) cunha esmerada posta en escena. Nas redes sociais son todo un fenómeno, con máis de 132.000 suscriptores en YouTube e vídeos aloxados nesta canle que nalgún caso superan os 3,8 millóns de visualizacións, en concreto, This is Halloween de Tim Burton para Pesadelo antes de Nadal.

A cita está organizada pola concellaría da Cultura, da cal é titular a edil Patricia Lojo, en colaboración coa produtora Silencio Roto. Dende o citado departamento lembraron que se seguirán as medidas implantadas por mor da COVID, polo cal a apertura das portas terá lugar ás 19.15 horas e as persoas que desexen asistir deberán reservar a súa entrada de balde a través do teléfono 678 998 247.

monólogo Para esta mesma xornada, o Concello de Carnota programou a última cita das Noites Espectaculares. O encargado de pechar este ciclo será o humorista Pepo Suevos. O espectáculo, dirixido ao público adulto, terá lugar no salón de actos da casa consistorial a partir das 21.00 horas.

As persoas que desexen asistir deberán reservar as entradas con antelación enviando unha mensaxe a cultura@carnota.gal ou ben chamando ao 647 459 445. m. t.