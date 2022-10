Bronca en Boiro por el POS: Romero propone para gasto corriente la partida que bloqueó la oposición

BOIRO. La entrada en el ejecutivo boirense de la edil de Boiro Novo, Dores Torrado, y del no adscrito Carlos Rodríguez contribuyó a enderezar el rumbo de la nave capitaneada por el alcalde socialista José Ramón Romero, que logró sacar adelante varios proyectos hasta estonces atascados. Pero el gobierno local sigue en minoría. Y, pese a que en la oposición no son frecuentes los entendimientos entre el PP y el BNG, el tripartito denuncia ahora una pinza entre ambas formaciones para bloquear algunos de sus proyectos más importantes. Y, si el mes pasado tumbaron (junto al edil de ICB) el plan para solicitar un crédito de 386.000 € para habilitar en la Praza de A Negral una zona verde, un área recreativa, un parque y una instalación deportiva, en la sesión del pasado viernes los populares y los nacionalistas se opusieron a destinar 374.527 €del POS Adicional a ampliar la sala fitness del polideportivo de A Cachada. Desde el ejecutivo, Torrado denuncia la “situación vergoñenta e lesiva para os intereres de Boiro provocada pola coalición de bloqueo” de PP y BNG, calificando de “absurdos” sus argumentos para rechazar el destino de ese dinero: que esa actuación debería hacerse con cargo al remanente de Tesorería (“irrelevante a efectos prácticos”, según Torrado); que no se incluyen los equipos de cronometraje y marcación (“cando ese material ten que ir nun proxecto posterior de subministración”, según la edil); o que en el POS deben ir obras de pavimentación y redes de servicios (“cando hai catro meses a súa prioridade era atender as necesidades dos clubes deportivos”, explica). En su opinión, “o interese persoal” de los portavoces del PP y del BNG “está para eles por encima dos de Boiro”. En un intento desesperado por salvar los fondos del POS Adicional, el alcalde convocó para este martes un pleno extraordinario y urgente en el que propondrá una alternativa: destinar esa cuantía a gasto corriente. S.S.