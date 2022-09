Camiñata en A Pobra para sensibilizar sobre o alzhéimer

A Pobra. Máis de 300 persoas participaron na primeira andaina presencial Os camiños da memoria promovida polo centro de día da Pobra do Caramiñal coa colaboración do Concello. O desfile estivo integrado por persoas usuarias, familiares das mesmas e profesionais dos centros de día da Pobra, Porto do Son e Rois, ademais de alumnado e profesorado do CEP Salustiano Rey Eiras. Tamén contou con representación da administración local, nesta ocasión, a concelleira dos Servizos Sociais, Amparo Cerecedo.

Esta acción xurdiu durante a pandemia de maneira online con motivo do Día Mundial do Alzheimer, que se conmemora o 21 de setembro, para “dar visibilidade a unha doenza que padecen os nosos maiores”, segundo explicou a directora, Fátima Sendón, e traballando esta cuestión dunha maneira máis activa coa rapazada.

O itinerario partiu das inmediacións da instalación pobrense para dirixirse pola rúa Venecia, paseo dos Areos e vías do centro da vila ata chegar aos Xardíns de Valle-Inclán, onde tivo lugar un acto.

Juan Pérez, usuario do centro pobrense, efectuou a lectura dun texto relativo á perda de memoria e á vellez, ao igual que fixeron algúns dos estudantes do referido centro educativo. A cativada tamén quixo agasallar aos maiores cunha serie de debuxos e intercambiaron experiencias.

O alzheimer é un tipo de demencia que causa problemas coa memoria, o pensamento e o comportamento, e os síntomas xeralmente desenvólvense lentamente. m. c.