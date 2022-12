Campaña de recollida de alimentos en Carnota

Carnota. O Concello de Carnota e AC Lirachiñas poñen en marcha, un ano máis, unha campaña solidaria de recollida de xoguetes, alimentos e produtos de hixiene e aseo. Todo o recollido irá destinado ás familias vulnerables do municipio, á Cruz Vermella e á Fundación Andrea.

Segundo indicaron dende o Concello, a entrega pode efectuarse ata o venres 16 de decembro no departamento de Servizos Sociais, nos diferentes centros educativos do municipio en horario lectivo ou en O salón de Vera en Lira, en horario de 9.30 a 14.00 e de 15.30 a 16.30 horas. m. c.