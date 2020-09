‘Carne’, la evolución pictórica de la retratista Inés Silvalde

Las instalaciones de la Sociedad Liceo de Noia acogerán próximamente una nueva muestra de la artista Inés Silvalde (Santiago, 1983), titulada Carne. Compuesta por una treintena de pinturas en acrílico, óleo y acuarela, es en su conjunto una retrospectiva del fetiche pictórico de la autora.

“Carne é un percorrido pola evolución persoal da técnica pictórica a través de diferentes métodos artísticos, tomando sempre como referencia a pel, as engurras e a carne humana”, explica al respecto Inés Silvalde, quien subraya que “os modelos e as imaxes coas que traballo son do meu entorno máis directo, sendo en moitas ocasións, eu mesma a modelo”.

Entre las piezas más especiales se encuentran las dedicadas a sus abuelas y abuelos, “unha fonte de inspiración e un dos piares fundamentais da miña vida”, afirma. Respecto a los retratos, la finalidad de esta compostelana no es la similitud, ni la búsqueda de la representación mimética de la realidad, “senón a interpretación das formas, das cores e a plasmación da aura que inspiran”, comenta.

Las obras de la exposición fueron creadas entre los años 2012 y 2020, siendo representativas las fechas en cada etapa. Cuenta la pintora que “nas pezas máis antigas, vólcome en intentar ser máis hábil tecnicamente: trazos rápidos con moito movemento e o uso das cores primarias para acadar o abano de cores da pel”. “Son cadros cunha iconoloxía máis dramática”, añade.

Después, aparece una fase que titula Instantáneas da auga en la que resalta el gusto por la expresión del cuerpo desnudo, acompañada de una técnica que le facilita esa expresividad: la acuarela. Se trata, según dijo la autora, de un “proceso de catarse na que aparecen representadas exclusivamente mulleres purificándose a través da auga”.

Ya en el último período, en el que pretende conseguir nuevos códigos pictóricos, da vida a Influencers de taberna, una serie de pinturas en las que fusiona humor e ironía. Señala que es aquí donde descubre “un novo punto de vista sobre a beleza, buscando tenrura, simpatía e fermosura en personaxes totalmente desproporcionados e brutos”. “Creo personaxes absurdos pero moi tenros; as obras van acompañadas de títulos inspirados en titulares de prensa ou situacións da vida cotiá”, indica.

Comenta que en este proceso acude a un curso en el que la técnica se basa en la paleta reducida de Velázquez. “Dalgún xeito conflúen aquí os meus estilos: o humor destes novos personaxes xunto co barroco e o dramatismo da paleta de Velázquez”, apunta.

Actualmente continúa trabajando en esta línea, ya que “cambia o meu interese de cara ao espectador buscando ese rexeitamento, pero a compaixón e finalmente amor por esta beleza descoñecida e non estandarizada”, subraya.

Esta licenciada en Bellas Artes se define como amante de los materiales y de las técnicas, pero, sobre todo, amante del proceso pictórico y del camino que se recorre desde el inicio hasta el final de la producción.

Apasionada de la carne, del sudor, del ser humano “e dos encontros cara a cara, man a man neste sistema que une as distancias máis longas pero separa os camiños máis curtos”. Pintar es para Inés Silvalde un medio de expresión, siendo su mentor el pintor Nacho Costa. Su pasión la ha llevado a cogestionar un espacio en la capital gallega, Os Catro Gatos, junto al artista Delio Sánchez; aunque también sus raíces noiesas la vincularon durante años al taller de grabado de la escuela de Alfonso Costa en el Liceo de Noia, al que pronto regresará con Carne.

