Carnota mostrará os seus encantos nun concurso de fotografía mariñeira

CARNOTA. O Concello de Carnota organiza o III Concurso de Fotografía Mariñeira que ten como finalidade amosar e por en valor o patrimonio natural, etnográfico e cultural do municipio a través da fotografía relacionada co mar. Cada participante poderá presentar en formato JPEG ou JPG un máximo de cinco instantáneas, sendo estas orixinais e inéditas. O prazo de inscrición estará aberto dende o día 5 ata o 20 de novembro. Esta actividade está incluída dentro da programación do I Festival de Artes Escénicas Mar de Pedras que terá lugar o vindeiro 10, 11 e 12 de decembro na lonxa vella de Lira. Durante a celebración de dito evento realizarase a entrega de premios e poderase visitar a exposición das fotografías finalistas do concurso. Para máis información pódense consultar as bases do certame, dispoñibles na páxina web municipal.