Case corenta autores vanse dar cita na Feira do Libro de Rianxo

Rianxo. A alameda de Rianxo acollerá dende este venres e ata o luns unha nova edición da Feira do Libro, organizada pola Federación de Librerías de Galicia e na que participarán Cortizas, Pedreira, A Gata Tola, Ben Rianxo, Cándido, Nobel Boiro e‐A libraría de Rosa. As casetas estarán abertas de 12.00 a 14.00 e de 18.30 a 22.30 horas e aplicaranse descontos do dez por cento nos prezos dos exemplares.

Nesta edición pasarán pola feira para presentar e asinar libros 38 autores: Alba López Paredes, Eduard Velasco, María Rey, Marisa Vidal Collazo, Manu Sobral, Manuel Iglesias Turnes, Rodrigo Costoya, Amancio Losada Vicente, Miguel Anxo Seixas, Adrián Morgade, Xesús Rábade Paredes, Cruz Martínez, Henrique Monteagudo, Xavier Queipo, Rosalía Bermúdez, Xosé Ricardo Losada Vicente, Amancio Liñares, Antía Yáñez, César Cequeliños, Jorge Campos, Finy Sesmonde, Robert L. Cagiao, Fon, Xosé Ramón Brea Rei, Beatriz Pin, Paula Cascallar, Carlos Callón, Andrea F. Maneiro, Juan Prieto, Kiko da Silva, Xosé Manuel Lobato Martínez, María Ovelar, Octavio Beares, Anxo Muíños, Eila Gómez, Juan Besada, Adrián Gómez Ramos e Óscar Reboiras.

O pregón será o venres ás 13.00 horas e correrá a cargo de Suso de Toro, con intervención musical de Ferre & Susavila Jazz Casual. A continuación terá lugar na Praza de Castelao o espectáculo Mil maxias máis, do Mago Antón, que se repetirá ás 20.00, ás 21.00 e ás 22.00. Durante as outras tres xornadas haberá tamén espectáculos. s. s.