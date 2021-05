Case trinta actividades van encher de cultura o mes de maio en Ribeira

RIBEIRA. O Concello de Ribeira afronta o mes das Letras Galegas cunha nutrida programación destinada a público infantil e familiar e ó público en xeral. En total van ser 27 os eventos que se van organizar dentro do Maio Cultural por iniciativa das concellerías de Cultura e Educación ca colaboración nalgúns deles de ANPA’s, centros educativos e asociacións. A programación arranca xa este sábado con dúas funcións infantís: unha ó mediodía no centro cultural Lustres Rivas (Contos para derreter cera, de Alba Grande) e outra ás 19.00 horas no pavillón de Palmeira (O conto de Barriga Verde, de Fran Brei). Teatro, concertos, maxia, ruadas, exposicións, presentacións literarias ou accións formativas integran tamén unha iniciativa que prosegue coa intención de descentralizar a cultura achegándoa ás distintas parroquias. S. Souto