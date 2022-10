Cativos rianxeiros de 3 a 7 anos aprenden e xogan xa en clave de igualdade

RIANXO. O Colexio Rural Agrupado (CRA) de Rianxo desenvolve dende este luns o programa A memoria dos coidados. Durante as vindeiras semanas terán lugar nas aulas de todas as súas escolas os distintos obradoiros nos que os nenos e nenas de 3 a 7 anos traballan de forma lúdica e reflexionan sobre os roles de xénero e sobre quen e como presta os coidados que reciben. Un dos obradoiros ten tamén como obxectivo a construción de elementos para xogar en igualdade e fomentar os coidados nos patios escolares. O espectáculo familiar Maxia pola igualdade, da maga Fani, programado para o vindeiro día 25 de novembro ás 18.00 horas no auditorio, porá fin a este programa. Os obradoiros, organizados pola ANPA Irmáns Ínsua do CRA, son dirixidos pola Asociación Cultural e Educativa polo Desenvolvemento Rural Sostible Avoar. S. Souto