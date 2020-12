Catorce firmas reciben axudas en Ribeira para tecnoloxías e innovación

RIBEIRA. O goberno local de Ribeira aprobou a concesión de axudas dirixidas á mellora e innovación do comercio local incluídas no Plan Reactiva Ribeira no afán de combater os efectos da COVID no tecido económico do municipio. Foron 14 as empresas que resultaron beneficiarias destas subvencións (nalgún caso, con importes de ata 3.000 €) logo de presentar a documentación xustificativa. Cómpre lembrar que a convocatoria incluía tres liñas compatibles entre si: axuda para investimentos na adecuación física dos locais, TIC’s e innovación; para gastos de comunicación realizada en lingua galega; e para gastos na adecuación dos negocios e en servizos profesionais relacionados coa innovación ou coa recuperación económica necesaria por mor da pandemia. A gran maioría das subvencións concedidas adscribíronse á das liñas citadas. s. s.