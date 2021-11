Celebran o Sábado Negro en Noia con descontos en máis de trinta comercios

noia. A concelleira de Comercio, Laura Salgado García, e o vicepresidente do centro comercial aberto Noia Histórica, Pablo Hermo Villar, presentaron a undécima edición do Sábado Negro, que se celebra hoxe. Máis de 30 establecementos asociados ofrecerán nesta xornada descontos do 20 por cento nos seus artigos, e estarán abertos ata as 22.00 horas. Hai tendas de moda, calzado, complementos, roupa infantil, xoierías ou deportes, entre outras. Como novidade, nesta edición os clientes recibirán coa súa compra un ticket co que poderán desfrutar dunha chocolatada con churros de balde, que se celebrará na plaza do Curro a partir das 18.00 horas. Laura Salgado animou “tanto á xente de Noia como dos municipios da contorna a que se acheguen este sábado, participen nas actividades preparadas, aproveiten estes importantes descontos no comercio de Noia e desfruten da hostalería da vila”. Pola súa banda, Pablo Hermo fixo fincapé en que Noia Histórica é precursora deste tipo de eventos comerciais en toda a comarca. Tamén destacou que a xornada contará cun amplo horario, ata as 22.00 horas, e lembrou que os interesados poden consultar os establecementos participantes e as ofertas na web noiahistorica.com. m. c.