Chaman á mobilización dende o Bloque contra a gran crise dos prezos

Noia. Representantes do BNG da comarca de Muros-Noia chamaron en Noia á mobilización este domingo na manifestación que sairá ao mediodía da Alameda de Santiago, que ten lugar no marco da campaña que desenvolve a formación nacionalista para demandar medidas contra a crise de prezos.

“Non podemos resignarnos, non podemos quedar na casa lamentándonos mentres vemos como nós cobramos as pensións e os salarios máis baixos do Estado e pagamos as autoestradas e a luz máis caras que no resto dos territorios”, afirmou a responsable comarcal do BNG, Sol Agra.

Propoñen unha serie de medidas a nivel estatal e galego para frear a crise de prezos, como por exemplo no ámbito enerxético. ecg