Charla na vila boirense sobre trastornos de alimentación

Boiro. O Concello de Boiro organizará un obradoiro sobre trastornos de alimentación destinado á poboación xeral. Impartirase o mércores 23 de febreiro, de 16.30 a 20.30 horas no centro social da vila.

Os trastornos de alimentación son afeccións graves que se relacionan coas condutas alimentarias e que afectan á saúde e ás emocións. O obxectivo desta actividade é informar sobre os sinais de alarma que indican cando pode existir un trastorno de alimentación e detectalo a tempo.

As inscricións poden facerse contactando co Centro de Información á Muller no teléfono 981 844 800 ou a través do email cim@boiro.org, indicando nome e apelidos, DNI, data de nacemento, enderezo electrónico e número de teléfono de contacto. s. s.