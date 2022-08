Chega a Boiro o tributo a Mecano ‘Hija de la Luna’

Boiro. O parque da Cachada de Boiro acollerá este sábado día 27 ás 22.30 horas a actuación Hija de la Luna, un tributo a Mecano interpretado por Robin Torres. Definido pola crítica como “un regreso ao Mecano de 1992” ou “o mellor

espectáculo sobre o grupo”, o proxecto Hija de la Luna naceu en 2016 como homenaxe ao grupo máis importante do pop español. O concerto ofrece ao público unha reprodución clonada que sobrepasa a homenaxe, converténdose en todo un espectáculo musical.

Despois de 6 anos de xira con máis de 250 concertos en España e Latinoamerica, o espectáculo recala agora en Boiro, con entrada gratuíta.

As cancións son acompañadas por unha montaxe completamente renovada, tanto as coreografías como os vestiarios e a escenografía, ata o punto de que os músicos empregan a mesma marca e modelo dos instrumentos que no seu día usaba a banda liderada polos irmáns Cano, creando unha proposta en escena espectacular.

Robin Torres asume no escenario o papel de vocalista de Mecano. O seu parecido a Ana Torroja é a clave do éxito deste grupo sevillano e que o diferencia de calquera outro tributo. Robin participou na edición de 2015 do programa La Voz de Tele5. s. souto