Chega a Fitur a ría de Muros-Noia, un destino que unifica os atractivos de toda Galicia

Noia. O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, participou este venres na ponencia O Camiño Marítimo da ría Muros-Noia dentro das presentacións da programación de Galicia que se levaron a cabo na 42 edición da Feira Internacional de Turismo que se celebra en Madrid.

Trenor destacou durante a súa intervención que “a nosa comunidade recibiu 3,5 millóns de viaxeieros que fixeron case 8 millóns de noites e certificáronse preto de 180.000 compostelas. Estas cifras representan un 20 % máis das compostelas que inicialmente estaban previstas”.

O representante do Goberno autonómico apuntou que “a mellor definición do xeodestino ría Muros-Noia sería unha Galicia en pequeno dentro dunha Galicia máis grande, porque este espazo ten todo para extractar nunha soa viaxe a esencia da nosa comunidade”. “Praias espectaculares, paisaxes únicos, unha importante riqueza histórica chea de cultura e tradicións, unido a unha excelente gastronomía, fan que cada ano sexan máis os turistas que se animan a descubrir este espazo do sur da nosa provincia”, recalcou.

Ademais, puxo en valor “a unidade dos concellos de Serra de Outes, Lousame, Porto do Son, Noia e Muros para acadar obxectivos comúns como a promoción turística”. “Sodes un exemplo a seguir”, afirmou o delegado territorial. m. c.