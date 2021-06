Chega a Londres a tradución de ‘A mina contamina’

lousame. Esta semana presentouse en Londres a tradución ao inglés do libro infantil ilustrado A mina contamina, publicado baixo o selo da London Mining Network como Droplet and Wagtail’s Tailings Tale. O álbum didáctico, que foi creado polo Centro de Saberes para a Sustentabilidade e a Fundación Montescola co apoio da Guerrilla Foundation, está inspirado no caso real da contaminación por metais pesados causada polas minas de San Finx, en Lousame. A historia é protagonizada por unha pinga de auga e unha lavandeira, que desvendan as consecuencias da minaría contaminante e encoraxan as crianzas e as adultas a se tornaren parte activa da solución aos problemas. m.t.