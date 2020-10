Chega ao Parlamento a inseguridade viaria na estrada AC-550 en Noia

NOIA. A falla de seguridade viaria na estrada AC-550 ao seu paso polo termo municipal de Noia require, segundo o BNG, de solucións urxentes por parte da Xunta, administración titular da mesma. Para os nacionalistas,“a estrada supón a quebra en dúas partes” dos lugares de Boa, Orro, Vilanova e Eiroa. Consideran que as solucións “deben ser inmediatas”, ben sexa a través do pintado de pasos de peóns ou ben en forma de pasos voados. Piden, ademais, unha redución efectiva da velocidade de tránsito rodado polos núcleos nomeados e a sinalización axeitada dos pasos de peóns que existen noutras zonas do paso da estrada polo municipio noiés. Por iso, o BNG vén de presentar no Parlamento unha iniciativa para “instar ó goberno galego a tomar de xeito urxente as medidas necesarias” para solventar esta problemática. m. C.