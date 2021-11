Chega o domingo á Pobra a obra ‘Top manta’, de Fulano, Mengano e Citano

a pobra. Rematando o mes de novembro, o domingo 28, ás 19.00 horas, chega unha nova cita teatral ao Elma, na Pobra do Caramiñal, da man de Fulano, Mengano e Citano con Top Manta, que lle trasladará ao público asistente unha serie de historias -actuais, próximas e sorprendentes- nas cales o humor se funde co teatro para crear un espectáculo co cal rir. Divertidas imaxes de transición, intercaladas ao longo de toda a peza, van complementando as escenas ao tempo que se potencia o ritmo narrativo. A entrada é de balde e as inscricións débense realizar na casa da cultura e xuventude Raquel Fernández Soler ou a través do teléfono de contacto 981831545. Trátase dunha das sete sesións teatrais programadas para o municipio no último trimestre do ano e dirixidas a maiores de 16 anos. Organiza a Concellaría de Cultura de A Pobra. m. t.