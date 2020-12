Chega ó Elma Lydia Botana coa súa música o vindeiro luns

A Pobra. Esta semana comezou a posta en escena no teatro Elma das pezas teatrais dirixidas ao público infantil e familiar adscritas ao Nadal Cultural, as cales terán continuidade na vindeira semana. As citas comezaron da man da compañía Baobab coa representación da obra Puño Puñete e continuou con Fantoches Baj, que presentou onte mesmo Os golfiños e o xigante, basada na historia real de Bao Si Shun.

O ciclo concluirá o luns 28 con A feira das linguas con Lydia Botana. Consiste nun concerto acústico cunha instrumentación variada: piano, acordeón, ukelele, caixón, instrumentos doutras culturas e mais autóctonos mesturados con bases electrónicas.

A actuación de Expresións Producións, a cal estaba prevista para o día 29, tívose que adiar por cuestións de saúde dun dos integrantes da compañía. Dende o Concello sinalaron que a nova data será comunicada proximamente.

A cita que queda pendente, como todas as demais, terá lugar ás 18.30 horas e enmárcase na programación teatral para esta tempada do outono/inverno organizada pola concellaría da Cultura da Pobra do Caramiñal, da cal é titular a edil Patricia Lojo, en colaboración coa Rede Cultural da Deputación da Coruña.

A entrada é de balde e a actividade desenvolverase seguindo as medidas implantadas por mor da COVID, polo cal as persoas interesadas en asistir deben reservar entrada chamando ao número de teléfono 981 831 545. m. t.