Cierran la ría de Noia al marisqueo por cuarta vez desde el inicio de la campaña

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) decretó el cierre definitivo en la zona dos de la ría de Muros-Noia tras detectar niveles de toxicidad superiores a los legalmente establecidos, y el cierre cautelar en la zona tres. “Entre a COVID e a toxina este ano é para olvidar”, reconocía ayer el patrón mayor noiés, Santiago Cruz.

Así, la marea roja sigue sin dar tregua al sector del mar en esta comarca, pues desde que comenzó la campaña el pasado 14 de septiembre, Intecmar decretó en tres ocasiones más el cierre de la ría.

Fuentes de la cofradía San Bartolomé ya habían adelantado que esta temporada habría menos marisco y en menor cantidad y, consecuentemente, descendería la facturación respecto a años anteriores. Unas previsiones que se han cumplido, y a las que se ha sumado la presencia intermitente de la toxina.

Según indicaron desde la entidad marinera, “o luns a primeira hora vaise levar ao Intecmar mostras das dúas zonas, tanto de berberecho como de ameixa e, se dá negativo, deixarase un día de intervalo e repetirase o mércores. Todo isto pensando nas boas circunstancias, pois se dá positivo o luns xa se estará prolongando moito”, añadieron.

Han saltado nuevamente las alarmas en un momento en el que los precios “ían bastante ben, comezaba a subir tanto o berberecho como a ameixa; a maior parte vai para fresco e algo tamén para fábrica. Ademais, agora vén o Nadal e hai máis demanda, así que a ver se temos sorte e pasa pronto”, señaló Cruz.

Por otro lado, el patrón mayor comentó que ya están allanando el camino de cara al próximo ejercicio y que tienen una zona balizada para realizar siembras de marisco y asegurar la riqueza de las concesiones. “Hai anos que non se acorda tanta cría, especialmente en A Misela e ata as lagoas de Boa, nunha extensión de ao redor de dous millóns de metros cadrados; esperamos que non veñan riadas moi fortes”, apuntó.

Por último, Cruz avanzó que hoy se reunirá la junta general “para tratar o tema do rastro da ameixa e o peche dun cacho de A Misela onde hai cría”, dijo al respecto.